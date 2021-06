Domingos Barros é o novo treinador do Gondomar, sucedendo no cargo a Américo Soares. O técnico, de 39 anos, orientou o Leça na última temporada e conseguiu o apuramento para a nova Liga 3 - que, no entanto, não vai contar com o emblema leceiro, que não obteve o licenciamento por parte da Federação Portuguesa de Futebol. Agora, assinou contrato com o Gondomar até ao final da próxima época.