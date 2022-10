Duas entradas novas no Leça

O médio Diogo Andrezo, ex-Benfica Castelo Branco, e o ponta de lança João Marcelo, ex-UD Oliveirense, são reforços do Leça para época 2022/23.O primeiro jogador tem 22 anos e conta no seu percurso de formação com passagens pelo Sporting, FC Porto, Boavista, Rio Ave, Maia Lidador, AD Sanjoanense, Leixões e Sp. Braga. Como sénior integrou a equipa de Sub-23 do Leixões, Trofense, Espinho e UD Oliveirense.Quanto ao avançado, sem espaço na equipa da Liga Sabseg, procura aos 20 anos e na sua segunda temporada como sénior, ter a sua oportunidade no futebol luso. Nos escalões de formação alinhou pela UD Oliveirense, Padroense, Braga e Lusitânia de Lourosa.Os dois atletas chegam ao clube matosinhense com ambição de ajudar a equipa na luta pelos lugares cimeiros da série B do Campeonato de Portugal e assumirem-se como duas mais-valias para o plantel orientado por João Crespo.O Leça ao fim de três jornadas ocupa o 3º lugar com 6 pontos, somente a um dos lÍderes Beira Mar e Salgueiros. Na próxima jornada, a disputar a 23 de outubro, o Leça receberá o Valadares.