Duas estreias na equipa B do Rio Ave

O jogo de anteontem da equipa B do Rio Ave marcou a estreia de dois reforços do conjunto principal, a do guarda-redes Magrão e a do defesa-central Nando Pijnaker. Curiosamente, o golo da vitória dos vila-condenses, frente ao Camacha, por 1-0, foi da autoria de Costinha, o defesa-direito que também pertence ao plantel a cargo de Mário Silva.

A participar pela primeira no Campeonato de Portugal, na Série B, a formação secundária serve também para conceder ritmo competitivo a quem não está a ser utilizado na equipa principal, sendo que Magrão (20 anos, ex-Palmeiras) faz o papel de terceiro guarda-redes e vai ser utilizado com mais regularidade na equipa B. Já Nando Pijnaker tem 21 anos e é um internacional neozelandês que jogava nos suíços do Grasshopper. .