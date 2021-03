Dupla continua em fuga

Sp. Braga B e V. Setúbal estão colados como as equipas com mais pontos no Campeonato de Portugal. Minhotos e sadinos somam 45 pontos (14 vitórias e três empates) e fortalecem cada vez mais a candidatura à fase de subida à Liga Sabseg. O Sp. Braga B tem sete pontos de vantagem face ao Merelinense e até menos um jogo, ao passo que o V. Setúbal tem um conforto de 12 pontos face ao Amora, mas tem mais três encontros disputados. Recorde-se que só os vencedores de cada uma das oito séries avançam para a fase de subida.

Entretanto, o Marinhense bateu o Condeixa por 1-0, na Série E, enquanto na Série D o Anadia foi a Águeda vencer por 3-1.