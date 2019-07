Durakovic assina pelo Marinhense

Mirza Durakovic, ex-FK Kit-go Pehcevo, é o novo reforço do Marinhense. O internacional macedónio da seleção de sub-17 e sub-19 vai envergar a camisola alvinegra durante a próxima temporada.





O guarda-redes de 23 anos, que mede 1,97 metros, apresenta como uma das principais características o bom jogo de bola com os pés. Vai rivalizar por um lugar na baliza do Marinhense com João Guerra.