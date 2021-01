Edgar Davids estreia-se como treinador do Olhanense com empate e expulsão em Évora

O antigo futebolista internacional holandês Edgar Davids estreou-se como treinador do Olhanense com um empate 0-0 no terreno do Lusitano de Évora, para o Campeonato de Portugal, e foi expulso após o jogo.

Numa partida da 11.ª jornada da Série H do Campeonato de Portugal, disputada em 'casa emprestada' do Lusitano de Évora, no campo Eng. Moreira Carneiro, na cidade alentejana, as duas equipas equilibraram-se na primeira parte.

No segundo tempo, o conjunto orientado por Edgar Davids melhorou o desempenho e dispôs dos melhores lances para marcar, mas falhou na concretização.

Durante o jogo, o técnico holandês do Olhanense esteve sempre de pé no banco de suplentes, no início pouco interventivo, mas com o andamento do jogo passou a dar indicações aos seus jogadores e a aplaudir algumas jogadas de ataque.

Já após o apito final, na sequência de uma discussão entre jogadores das duas equipas, Edgar Davids foi expulso pelo árbitro da partida, tal como o atleta do Olhanense Leleco, enquanto o treinador do Lusitano de Évora, José Bizarro, viu o cartão amarelo.

Devido à expulsão, o treinador do Olhanense escusou-se a prestar declarações aos jornalistas.

Com este empate, o Olhanense igualou Amora e Esperança de Lagos no terceiro lugar da classificação, num campeonato liderado pelo Vitória de Setúbal, que esta manhã goleou, por 5-1, o Mineiro Aljustrelense, no Alentejo.