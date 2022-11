Edson Pires queixou-se ao árbitro de um insulto racial e foi expulso no Olhanense-Rabo de Peixe

O médio luso-guineense Edson Pires, jogador do Olhanense, foi expulso no jogo frente ao Rabo de Peixe, a contar para a 6.ª jornada da Série D do Campeonato de Portugal e disputado na manhã deste domingo, depois de se ter dirigido ao árbitro, acusando um adversário de proferir um insulto de teor racista, quando iam decorridos 38 minutos da primeira parte."O nosso jogador dirigiu-se ao árbitro queixando-se que um adversário dissera 'seu preto de merda', na sua direção, e viu o cartão amarelo, o que o deixou, naturalmente, incrédulo, vendo de seguida o segundo cartão amarelo e o cartão vermelho, algo surrealista e incompreensível", referiu Luís Torres, líder da SAD do Olhanense.Edson saiu do campo em lágrimas, confortado por companheiros, com vários jogadores do Olhanense a apontarem na direção de Diogo Andrade, o capitão do Rabo de Peixe e autor do primeiro golo da sua equipa. O jogo esteve interrompido durante cerca de sete minutos, devido aos veementes protestos dos algarvios e ao inconformismo de Edson, perante a ação disciplinar do árbitro, o setubalense Ricardo Góis.O Olhanense "vai protestar o jogo", garantiu Luís Torres, que considerou o caso "de extrema gravidade e completamente inaceitável, fora de tudo o que já vi em muitos anos de futebol".O Rabo de Peixe ganhou em Olhão, por 2-0, e consolidou a condição de líder da Série D do Campeonato de Portugal, com o Olhanense a terminar o jogo reduzido a oito elementos, pois Rodrigo Dantas e Rui Santos também foram expulsos, no decurso da segunda parte.