Elisson Baiano: «Penso que seja um bom momento para arriscar novos patamares»

Elisson Baiano foi um dos destaques do Oleiros na temporada em que a formação da AF Castelo Branco findou no sexto lugar da Série E do Campeonato de Portugal, continuando na prova em 2021/22. O médio luso-brasileiro sentiu o "reconhecimento do trabalho" mas aponta agora a outros "patamares".





"Durante a temporada tive propostas de dois clubes aqui de Portugal e agora que acabou a época já chegaram outras propostas. Tenho recebido algumas propostas de clubes do Brasil. Já estou em Portugal há muito tempo, amo viver aqui, mas penso que seja um bom momento para arriscar novos patamares. Penso muito em voltar para o Brasil ou quem sabe jogar em outra liga na Europa ou mesmo noutro continente", vincou o jogador de 24 anos em declarações à assessoria de imprensa.Em Portugal, Elisson envergou as camisolas do Beira-Mar, Oliveira do Bairro, Gafanha, Sanjoanense, Águeda e Tourizense além da do Oleiros.