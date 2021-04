Elisson Baiano: «Seria bom deixar o Oleiros na 3ª Liga»

Elisson Baiano está na primeira época ao serviço do Oleiros. Em 2020/21, apontou quatro golos em 19 jogos oficiais e, coletivamente, quer que o emblema que figura no sexto lugar da Série E do Campeonato de Portugal siga para a 3ª Liga.





"Primeiramente, estamos a pensar no playoff de acesso à 3ª Liga. Individualmente falando, seria bom deixar o Oleiros na Terceira Liga no próximo ano. Acredito que merecíamos muito mais. Porém, também acabaria por ser um prémio merecido por todo trabalho duro durante a época. Estamos a acreditar nisso e mais vivos do que nunca, vamos lutar até o fim pela qualificação", reiterou o jogador, de 24 anos, em declarações à assessoria de imprensa.A nível pessoal, Elisson considerou que está a ser uma boa época. "Individualmente, avalio a minha temporada como boa. Sou um dos melhores marcadores da equipa mesmo que essa não seja a minha função. Tenho também algumas assistências. Joguei todos os jogos. Por isso, avalio a minha temporada como positiva, mas quero ir mais além, ainda não acabou e acho que pode ser melhor ainda do que estar a ser, a nível individual e coletivo", concluiu.