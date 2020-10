Emil Tê Júnior é reforço do União SAD

O União SAD continua a compor o seu plantel com vista a uma melhoria de resultados no Campeonato de Portugal, série C, onde ainda não venceu, sendo o penúltimo classificado com duas derrotas e tendo sofrido 11 golos e contando apenas com um golo marcado. Recorde-se que os madeirenses têm um jogo em atraso, já que viram a receção ao Vila Real ser adiada na jornada inaugural.





Os responsáveis unionistas garantiram a contratação de Emil Tê Júnior, jogador de 19 anos e que pode atuar como defesa central ou médio defensivo, que tem nacionalidade portuguesa mas nasceu na Guiné Bissau, tendo feito a sua formação no Benfica e Sporting. Este futebolista faz mesmo parte do lote de convocados pelo técnico João Paulo Câmara para o embate de amanhã, às 15 horas, em Amarante, frente à equipa local, com os unionistas a apresentar uma série de reforços estrangeiros que chegaram recentemente à Madeira, casos de Michael Cuadros, Dylan Grass, Juan Aguino e Brayan Ibarguen. Também na baliza vai estrear-se o ex: Marítimo Edgar Mendonça.Outra novidade na turma unionista, acontece ao nível dos equipamentos, pois os dirigentes dos azuis e amarelos, estabeleceram um acordo com a marca CDT, que irá equipar esta temporada a SAD madeirense.