O italiano Filippo Gambato, empresário do ramo da moda, é o novo presidente da SAD do Olhanense, sucedendo ao compatriota Andrea Papadia, que cessou funções.Gambato é o proprietário do grupo que adquiriu a SAD dos rubronegros em 2018, depois do falecimento de Luigi Agnolin.Jovem empreendedor do setor da moda, com um percurso de sucesso nesse ramo, em Itália, Gambato tem vindo a diversificar os seus investimentos e, no Olhanense, o objetivo passa por devolver os rubronegros às competições profissionais no mais curto espaço de tempo.O treinador Vasco Faísca, que concluiu a última temporada, continuará em funções e está já, juntamente com a administração da SAD, a trabalhar na formação do plantel, que será reforçado, de forma a que o Olhanense possa lutar pelos lugares cimeiros na Série D do Campeonato de Portugal.