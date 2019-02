Encontrado sucessor de Ivo Soares no Olhanense

Vasco Faísca é o novo treinador do Olhanense, sucedendo a Ivo Soares, afastado do comando da equipa na manhã desta terça-feira devido a desinteligências com os responsáveis da SAD.Será a primeira experiência de Vasco Faísca, de 38 anos, como treinador principal de uma equipa sénior, depois de ter orientado os sub-19 do Vianense e de ter sido adjunto - até esta terça-feira - do Vilafranquense.A escolha da SAD do Olhanense, liderada pelo italiano Andrea Papadia, deveu-se, em larga medida, ao conhecimento do perfil de Vasco Faísca, que cumpriu larga parte da sua carreira de futebolista (mais precisamente onze anos) nos campeonatos transalpinos.