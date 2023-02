Esperança de Lagos garante extremo Adulai Baldé

O Esperança de Lagos, que compete na Série D do Campeonato de Portugal, garantiu os serviços do extremo Adulai Baldé, de 19 anos, proveniente da equipa de sub-23 do Estoril, a qual serviu na primeira metade da época.Baldé teve uma curta passagem pelo Benfica (uma época nos infantis) e passou ainda por Encarnação e Olivais, Sacavenense, Alverca, Oeiras e Vizela, antes de chegar ao Estoril.Esta é mais uma solução ao dispor do técnico Manuel Monteiro, que tem conduzido o Esperança de Lagos a uma notável recuperação na tabela classificativa: os lacobrigenses não perdem desde 27 de novembro e daí em diante somaram quatro vitórias e três empates, deixando a zona de descida.