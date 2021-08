Esperança de Lagos garante sete reforços

Os defesas Nhayson (vindo dos sub-23 do Vitória da Bahia) e Daniel Alemão (ex-1º Dezembro), o médio Pedro Simões (ex-Farense) e os avançados Maxuel (vindo dos sub-20 do Botafogo), André Chamusca (ex-1º Dezembro), Duvan Guerra (ex-Oleiros) e Pedro Duarte (ex-Pêro Pinheiro) são reforços do Esperança de Lagos.





Os lacobrigenses promoveram da equipa de sub-23 os médios Leonardo Nunes e Wilson Pina e outro médio, Harruna Idriss, renovou.

Refira-se que o Esperança de Lagos vai disputar a Série F do Campeonato de Portugal