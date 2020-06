Esperança de Lagos: Rafa Gonzalez, Nuno Alves e Rafa Pinto renovam

O Esperança de Lagos, que vai participar no Campeonato de Portugal pela segunda época consecutiva, assegurou a continuidade dos seus capitães, Rafa Gonzalez, Nuno Alves e Rafa Pinto.





Nuno Alves, de 25 anos, irá cumprir a 19ª época no clube, Rafa Gonzalez, de 29 anos, jogará pela 18ª temporada consecutiva com a mesma camisola e Rafa Pinto, de 23 anos, jogará pela quinta campanha no Esperança de Lagos. Os dois primeiros fizeram toda a sua formação nos lacobrigenses, enquanto Pinto passou primeiro pelo Silves e pelo Portimonense.O processo de renovações prosseguirá nos próximos dias.O Esperança de Lagos já havia assegurado a continuidade do treinador Roberto Alberto, continuando a contar com a colaboração dos adjuntos Vilson Alves e Miguel Ferreira e do treinador de guarda-redes Nuno Ricardo. Também o diretor desportivo, Paulo Nunes, irá continuar.