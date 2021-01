Esperança de Lagos recebe avançado emprestado pelo Sporting

O Esperança de Lagos, sexto classificado da Série H do Campeonato de Portugal, assegurou os serviços do avançado Diogo Alves até ao fim da época, por cedência do Sporting.





O jogador, de 20 anos, estava integrado no plantel dos sub-23 dos leões mas ainda não tinha atuado esta temporada e regressa, assim, à sua região: Diogo Alves é natural de Faro e fez parte da sua formação no FC São Luís e no Farense, antes de ingressar nos leões.Na época passada, a primeira como sénior, Diogo Alves competiu no Campeonato de Portugal, emprestado pelo Sporting ao Sintrense (até dezembro) e ao Lusitano de Évora (a partir de janeiro).