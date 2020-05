Esperança de Lagos: Roberto Alberto continua no comando

O treinador Roberto Alberto renovou com o Esperança de Lagos e vai cumprir a quarta época no clube, continuando a trabalhar com os adjuntos Vilson Alves e Miguel Ferreira e com o treinador de guarda-redes Nuno Ricardo.





Roberto Alberto, de 33 anos, antigo internacional nos escalões de formação, encerrou a carreira de jogador prematuramente, devido a lesão, e como treinador apenas conheceu um clube até ao momento, o Esperança de Lagos, pelo qual se sagrou campeão do Algarve em 2018/19.Na época 2019/20, que marcou o regresso dos lacobrigenses às competições nacionais, o clube ocupava o 11.º lugar na Série D do Campeonato de Portugal aquando da interrupção da prova e o objetivo, na próxima campanha, passa por fazer melhor e lutar por uma das cinco primeiras posições.