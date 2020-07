Estádio do Vizela tem de ir a obras

O Vizela terá de avançar com obras no seu estádio, de forma a cumprir as normas estabelecidas pela Liga Portugal.





Depois de vistoria promovida recentemente, a Liga Portugal indicou que o Vizela será obrigado a renovar os balneários, assim como proceder ao reforço das estruturas da bancada central e ainda colocar cadeiras em ambas as bancadas. As obras deverão começar em breve, uma vez que o objetivo dos vizelenses passa por garantir que a equipa de Álvaro Pacheco não seja obrigada a realizar qualquer jogo na condição de visitada noutro recinto.Esta segunda-feira, o presidente da Câmara de Vizela, Vítor Hugo Salgado, visitou as instalações do clube, na companhia dos responsáveis do clube e da SAD. E edilidade assegurou que tem "estado sempre ao lado do Futebol Clube Vizela" e vai continuar a "apoiar, para que o clube seja uma porta de entrada para os jovens no mundo desportivo e para que possa continuar a projetar o nome do concelho de Vizela".