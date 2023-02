Estava lesionado mas foi "jogar à bola com amigos": Avançado do Atlético afastado do plantel

O avançado Jhonatan Silva já não é jogador do Atlético. O emblema lisboeta, atual líder da Série D do Campeonato de Portugal, deu conta da abertura de um processo disciplinar ao jogador brasileiro, tendo como efeito imediato o seu afastamento do plantel."Existem regras e valores internos dos quais não abdicamos para o bem e bom funcionamento dos trabalhos do grupo. Nunca vamos aceitar que interesses individuais se sobreponham ao do colectivo", detalhou o Atlético, num comunicado publicado nas redes sociais.Depois do clube ter anunciado o fim da ligação, foi o próprio jogador a explicar o sucedido nas redes sociais, com uma nota que também fez questão de colocar nos comentários à publicação do Atlético. "Venho de duas semanas a tratar uma lesão na virilha e por esse motivo não fui convocado para defender as cores do Atlético no último domingo contra o Vasco da Gama da Vidigueira. (...) Erradamente, aproveitei esse momento para jogar à bola com amigos numa liga amadora de futebol de 7. Apesar de não ser obrigatório, eu deveria estar com o Atlético a apoiar os meus companheiros no jogo. E não deveria ter forçado a lesão", assumiu o atacante de 29 anos, que fez 6 golos em 16 jogos pelo clube da Tapadinha.Jhonatan deu ainda "total razão na decisão tomada" ao Atlético. "Peço aqui desculpas aos jogadores, comissão técnica e aos adeptos do clube. Espero bem que o Atlético alcance os seus objectivos e volte aos grandes cenários do futebol português. Continuarei a apoiar o clube mas agora de forma diferente", acrescentou.