Estrela da Amadora: André Geraldes toma posse como presidente da SAD

André Geraldes já tomou posse como presidente da SAD do novo Club Football Estrela da Amadora SAD, que resulta da fusão do CD Estrela, que estava nos Distritais da Associação de Futebol de Lisboa, com o Sintra Football, equipa da Série D do Campeonato de Portugal. Como já se sabia, Francisco Lopo será o administrador executivo e José Francisco o administrador não executivo.





De resto, a sociedade informou também, em comunicado, que "já se encontra inscrita na Federação Portuguesa de Futebol para disputar o Campeonato de Portugal 2020/2021 e a Taça de Portugal".A fusão do CD Estrela com o Sintra Football e a criação da nova SAD, recorde-se, foram aprovadas em assembleia geral com 92 por cento dos votos a favor.