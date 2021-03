Estrela da Amadora bate Lourinhanense por 4-2

Aproveitando a paragem das competições internas, o Estrela da Amadora realizou um particular com o Lourinhanense no Estádio José Gomes, na Reboleira, que terminou com a vitória da equipa tricolor por 4-2.





Os golos da equipa amadorense foram marcados por Paollo, Yuran, Zaporo e Tipote. O técnico da formação amadorense, Rui Santos, aproveitou a oportunidade para realizar algumas experiências táticas que poderão ser utilizadas na fase final da temporada.O Estrela da Amadora, recorde-se, lidera a Série G do Campeonato de Portugal com mais dois pontos que o Sporting B, e na próxima jornada (3 de abril) desloca-se ao terreno do Fabril.