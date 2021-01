Estrela da Amadora blinda Paollo Madeira

A possível saída de Paollo Madeira do Estrela da Amadora nesta janela de transferências implica uma penalização de 75 mil euros. Segundo Record apurou, o presidente da SAD dos tricolores, André Geraldes, salvaguardou este cenário no contrato com o jogador, que está na Reboleira cedido pelo Farense.





O empréstimo assinado com o clube algarvio não permite a eventual transferência em janeiro. No entanto, uma cláusula inscrita no acordo com o avançado abre a porta a essa possibilidade. Para isso, o Estrela da Amadora terá de receber 75 mil euros a pronto pagamento, depositados na conta da SAD.André Geraldes está determinado em segurar Paollo Madeira, jogador que tem vindo a suscitar o interesse de vários clubes de divisões superiores ao Campeonato de Portugal. Varzim, Penafiel e Cova da Piedade figuram entre os emblemas interessados no futebolista luso-brasileiro, de 24 anos, que leva 16 jogos e 3 golos no Estrela.