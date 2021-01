Estrela da Amadora: Bonani é reforço para o ataque

Bonani vai reforçar o ataque do Estrela da Amadora na segunda metade da temporada, sabe Record. O extremo brasileiro, de 22 anos, representou o Casa Pia na primeira metade da temporada mas fez apenas seis jogos pelo emblema de Pina Manique. Nas três temporadas anteriores vestiu a camisola do Sp. Covilhã, sempre na 2ª Liga.





Liderado por André Geraldes, o Club Football Estrela da Amadora SAD, que cumpre a primeira temporada no Campeonato de Portugal depois da fusão do Clube Futebol Estrela com o Sintra Football, tem a ambição de atacar a subida à 2ª Liga e, para já, está no bom caminho para satisfazer a vontade de Jorge Jesus, que, recorde-se, deixou esse desejo no final do jogo que colocou Estrela da Amadora e Benfica frente a frente, nos oitavos-de-final da Taça de Portugal.O Estrela da Amadora segue no 1º lugar da Série G do Campeonato de Portugal, com 30 pontos - os mesmos do Sporting B, que está na segunda posição.