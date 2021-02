Estrela da Amadora: Chidera é o último reforço para atacar a subida

O Estrela da Amadora garantiu a contratação de Chidera no último dia da janela de transferências de inverno. O avançado nigeriano, de apenas 20 anos, representava o Tirsense desde 2019/20 e vai agora integrar o plantel às ordens de Rui Santos com o objetivo de ajudar na subida à 2ª Liga.





Refira-se que o jogador era seguido por vários emblemas do Campeonato de Portugal e até do segundo escalão, mas acabou por optar pelo projeto dos tricolores, que estão em 1º lugar na Série G do Campeonato de Portugal e têm a ambição de garantir a subida à 2ª Liga já esta temporada.