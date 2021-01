Estrela da Amadora contrata André Duarte e Tipote

O Club Football Estrela da Amadora SAD garantiu os dois primeiros reforços de janeiro. Leandro Tipote, extremo, de 21 anos, formado no Sporting, chega dos sub-23 do Leixões, enquanto André Duarte, defesa-central, de 23 anos, troca o Praiense pelo emblema da Reboleira. As duas contratações fazem parte da estratégia da sociedade liderada por André Geraldes, que, com uma gestão criteriosa do orçamento, pretende acrescentar qualidade e competitividade à equipa orientada por Rui Santos.





Os dois reforços já estarão disponíveis para defrontarem o Benfica no jogo dos oitavos-de-final da Taça de Portugal, no Estádio José Gomes, na próxima terça-feira.