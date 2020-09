Estrela da Amadora contrata em Braga e em Faro

O Estrela da Amadora está prestes a concluir a contratação de Zé Pedro, jovem central do Sp. Braga. O contrato será válido para as próximas duas épocas ficando com uma cláusula de rescisão de 1,2 milhões de euros.





Também o avançado Paollo que tem estado a trabalhar com a equipa A do Farense nesta pré-temporada vai chegar ao clube da Reboleira.Lembre-se que o Estrela da Amadora vai competir no Campeonato de Portugal com um projeto de subida já à 2.ª Liga e remodelou todo o seu estádio com uma relva natural nova para trazer de volta os jogos ao estádio José Gomes. À frente deste projeto está André Geraldes, presidente da SAD.