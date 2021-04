Estrela da Amadora falha compra do Estádio José Gomes

A SAD do Estrela da Amadora falhou uma tentativa de recuperar o Estádio José Gomes depois de ver rejeitada uma proposta de 2 milhões de euros - a única que surgiu - à leiloeira que tinha o recinto à venda. Continua assim num impasse a situação do Estádio.





A proposta de compra foi acompanhada por dois cheques visados. Um de 200 mil euros, à ordem da massa insolvente, e outro de 73 mil euros, à ordem da leiloeira. Como a proposta foi inferior ao valor indicado nas condições de venda (5,1 milhões), o Administrador Judicial rejeitou a proposta, devolvendo os cheques, posição na qual foi acompanhado pelo Presidente da comissão de credores do clube.Recorde-se que este leilão aconteceu seis dias depois de a Assembleia Municipal da Amadora ter chumbado, por maioria, uma recomendação da CDU para a municipalização do estádio.Depois de acumular dívidas superiores a 36 milhões de euros, o Estrela da Amadora foi declarado insolvente, em 2011, na sequência do chumbo dos mais de 200 credores, entre os quais o Estado, no plano de recuperação do clube.O processo de venda do Estádio José Gomes, que incluiu também o campo de treinos e o edifício onde funciona o bingo, que está concessionado, tem estado num impasse desde então, embora entre 2011 e 2013 tenha havido, sem sucesso, duas tentativas de venda.