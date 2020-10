Estrela da Amadora fecha plantel com a contratação de Nélson Landim

O Club Football Estrela da Amadora SAD garantiu a contratação de Nélson Landim, jovem avançado guineense, de 22 anos, que estava ligado ao Sp. Espinho - clube ao serviço do qual ainda realizou dois jogos esta temporada. O possante atacante, de 1,90 metros, é representado pelo empresário António Teixeira, da Promosport, e chega ao histórico emblema da Amadora pela mão do presidente André Geraldes, que terá garantido o último reforço para esta temporada.





Landim representou o Oriental nas duas últimas temporadas e no emblema de Marvila marcou 12 golos em 61 jogos. Em 2020/21 assinou pelo Sp. Espinho e ainda somou 59 minutos em dois jogos do Campeonato de Portugal, frente a Anadia e Valadares Gaia. No entanto, e apesar de ter tido outras ofertas, optou por rumar ao Estrela da Amadora, que segue no 1º lugar da Série G do Campeonato de Portugal.