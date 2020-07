Estrela da Amadora: Filipe Leão confirmado na baliza

Filipe Leão é reforço para a baliza do Estrela da Amadora. O experiente guarda-redes, de 36 anos, está de regresso à Reboleira depois de ter representado o 'antigo' Estrela no início da carreira no futebol sénior, entre 2001 e 2003.





O guardião, recorde-se, representou na última temporada o Sintra Football, equipa que estava na Série D do Campeonato de Portugal e que se fundiu com o CD Estrela para criar o atual Club Football Estrela da Amadora SAD. Antes, Filipe Leão já havia vestido as camisolas de Farense, Marco, Mafra, Atlético, Estoril, Fátima, Oriental, Torreense, Sintrense e Loures.A sociedade presidida por André Geraldes irá apresentar mais reforços nos próximos dias, sendo que, para já, Filipe Leão é a única cara nova. Em 2020/21, a equipa será comandada por Rui Santos, que treinou o Sintra Football e o Atlético na última época.