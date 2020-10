Estrela da Amadora: Futebol volta à Reboleira este domingo

O Estádio José Gomes recebe este domingo o primeiro jogo oficial do novo Club Football Estrela da Amadora SAD, emblema que resultou da fusão entre o Clube Desportivo Estrela e o Sintra Football. A partir das 15 horas, a equipa comandada por Rui Santos recebe o Oriental, num jogo a contar para a 4ª jornada da Série G do Campeonato de Portugal e que será disputado no novo relvado recentemente instalado pela administração da SAD.





Recorde-se que esta intervenção profunda, levada a cabo pela direção presidida por André Geraldes, teve início em agosto e visou também outras obras de melhoria nas instalações do histórico emblema - zona dos balneários, zona técnica, departamento clínico e ginásio -, que disputou os últimos jogos na condição de visitado no Estádio Nacional.