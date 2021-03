O Estrela da Amadora juntou-se à iniciativa 'Do Futebol para a Vida', movimento que visa ajudar jogadores do Campeonato de Portugal que passam por dificuldades nesta fase. O emblema liderado por André Geraldes unir-se à causa iniciada pelo jogador Ibraim Cassamá, ao doar bens alimentares e produtos de higiente, que vão ser distribuídos pelos atletas que precisam.





A entrega do líder da Série G foi feita por André Geraldes, pelo treinador Rui Santos, pelos quatro capitães (Filipe Leão, Sérgio Conceição, Diego Zaporo e Yuran Fernandes), bem como por vários elementos da estrutura. "É muito importante poder colaborar e contribuir para o projeto do Futebol para a Vida, porque estamos a viver tempos desafiantes e mais do que nunca temos de estar unidos e ajudar em tudo o que pudermos", partilhou André Geraldes.Já Ibraim Cassamá realçou a importância deste gesto. "O Estrela da Amadora é mais um grande exemplo de que independentemente daquilo que se passa dentro de portas. Nós só somos adversários durante 90 minutos e depois disso vivemos todos para ser mais e melhor", lembrou.