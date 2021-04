Estrela da Amadora: Leão quer bater V. Setúbal e deixa agradecimento a André Geraldes

Filipe Leão, capitão do Estrela da Amadora e o jogador mais experiente do plantel, é a voz da ambição que reina na Reboleira. O guarda-redes, de 37 anos, não esconde a ambição de entrar com o pé direito na fase de acesso à Liga Sabseg e somar os três primeiros pontos na deslocação ao reduto do V. Setúbal.





"Estamos cientes do que aí vem mas temos muita ambição. Entramos sempre para conquistar os três pontos e não vamos mudar isso", afirmou, na antevisão, deixando também muitos elogios ao trabalho realizado pela SAD do Estrela da Amadora desde o início da temporada: "Foi uma conquista merecida e que deu muito trabalho desde o primeiro dia em que aqui chegámos. Por isso, quero agradecer todo o esforço do nosso presidente André Geraldes e da sua estrutura. Com eles torna-se tudo mais fácil para conseguirmos o nosso objetivo."