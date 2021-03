Estrela da Amadora multado em mais de mil euros após jogo polémico com o Sporting B

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) puniu o Estrela da Amadora em mais de mil euros, por factos ocorridos na vitória na receção ao Sporting B (1-0), em jogo do Campeonato de Portugal, no passado dia 13. Como Record dera conta, os clubes ficaram em pé de guerra devido a incidentes verificados ao intervalo e no final da partida.





Em comunicado, o CD visou os amadorenses em três circunstâncias, sendo que a multa mais pesada, de 765 euros, deveu-se à "violação de deveres relativos à prevenção da violência"."Foipossível verificar em várias das pessoas presentes na bancada (adeptos da equipa visitada que identifiquei pelos aplausos e incentivos à sua equipa e também por envergarem casacos e cascol com o Logo do clube manifestações de meros espetadores, criticando incidências de jogo e proferindo por diversas vezes expressões dirigidas inequivocamente aos elementos da equipa de arbitragem, como: "Isto é uma palhaçada do ca***** - Vão-se fo*** - Árbitros do ca***** - vão para a p*** que vos pariu - marca essa me**** - agora não dás amarelo - mostra o cartão, ca****". Os mesmos adeptos dirigindo-se inequivocamente aos elementos que se encontravam no banco de suplentes do SPORTING CP, SAD "B" proferiram repetidamente expressões como: " vão para a toca - cala-te ca*****.", lê-se.O clube da Reboleira foi ainda punido em 306 euros, pelo "acesso ao recinto desportivo de 20 elementos não permitidos", e 102 euros por "atraso no reinício do jogo". Contas feitas, a partida custou 1173 euros aos cofres do E. Amadora, ao qual ainda foi instaurado um processo disciplinar.