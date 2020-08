Estrela da Amadora: Nuno Sá, Bruno Oliveira e Fábio Cruz oficializados

O Club Football Estrela da Amadora SAD apresentou mais três reforços para a nova temporada: Bruno Oliveira, Nuno Sá e Fábio Cruz. Os dois primeiros transitam do Sintra Football - equipa que se fundiu com o Clube Desportivo Estrela para criar este 'novo' Club Football Estrela da Amadora SAD -, enquanto o terceiro chega do Atlético.





Bruno Oliveira tem 21 anos, é lateral-direito e realizou, em 2019/20, oito jogos no Campeonato de Portugal, num total de 483 minutos. O defesa fez toda a formação no Real e ainda passou uma temporada nos juniores do Linda-a-Velha, sendo que, como sénior, cumpriu três épocas no Sintra Football.Nuno Sá, de 22 anos, é médio e destacou-se no Sintra Football em 2019/20, com 25 jogos realizados - divididos por Campeonato de Portugal (21), Taça de Portugal (3) e Supertaça da Associação de Futebol de Lisboa (1). Formado no Real e com uma curta passagem pelas camadas jovens de Estoril, jogou, como sénior, no Oriental e no Sintra Football.Por último, Fábio Cruz, de 21 anos, é extremo, fez 20 jogos na última temporada, com a camisola do Atlético, e marcou cinco golos. Vai cumprir, no Estrela da Amadora, a quarta época como sénior, depois de ter representado, além do emblema da Tapadinha, o Casa Pia. Na formação passou por Sporting, Estoril, 1º Dezembro e Casa Pia.Além de Bruno Oliveira, Nuno Sá e Fábio Cruz, a SAD liderada por André Geraldes já garantiu outros seis reforços para a equipa que será comandada por Rui Santos e que irá competir no Campeonato de Portugal: o guarda-redes Filipe Leão (ex-Sintra Football); o defesa Yuran (ex-Pinhalnovense); os médios Xavier Fernandes (ex-Chaves Satélite), Horácio Jau (ex-Sintra Football) e Latón (ex-Sintra Football); o avançado Telmo Watche (ex-Farense 1910).