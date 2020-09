Estrela da Amadora: Plantel testou negativo à Covid-19 antes da viagem para os Açores

Jogadores e staff do Estrela da Amadora, equipa que vai disputar o Campeonato de Portugal esta temporada, testaram negativo à Covid-19, depois de terem realizado os obrigatórios exames serológicos antes da viagem para os Açores, para o encontro da 1ª jornada da Série G, contra o Fontinhas.





A Direção-Regional da Saúde dos Açores, recorde-se, impõe que quem viaja para as ilhas está obrigado a realizar um teste antes da partida ou logo à chegada, sendo que, no caso da segunda opção, é ainda obrigatório ficar em isolamento enquanto não é conhecido o resultado do teste.Este jogo entre Fontinhas e Estrela da Amadora, diga-se, ficará ainda marcado pelo facto de poder ter público nas bancadas, com lotação até 10 por cento.