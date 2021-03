Estrela da Amadora promete ir "até às últimas consequências' no 'caso Plata'

O Estrela da Amadora está disposto a ir "até às últimas consequências" em relação ao 'caso Plata', isto depois de o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ter arquivado o processo, que nasceu após participações do clube amadorense e do Oriental Dragon contra o Sporting, devido à utilização do extremo na equipa B dos leões.





Com efeito, fonte próxima da SAD do Estrela da Amadora deixa claro que, no entender do clube, a decisão do CD "viola o princípio da igualdade". "Estamos num país de vale tudo. O mesmo CD toma decisões diferentes sobre situações iguais", frisam, aludindo à queixa que o Pedras Rubras apresentou contra o Marítimo B por alegada utilização irregular de três jogadores, a qual foi indeferida."Isto ultrapassa os clubes, é uma questão até constitucional. Este processo será levado até as últimas consequências, nunca contra os clubes envolvidos, mas sim sobre decisões que se atropelam", reforça a referida fonte.