Estrela da Amadora: Rui Santos confiante antes da final

Depois de uma época de alto nível, o Estrela da Amadora vai entrar em campo com a ambição de fechar 2020/21 com chave de ouro. "Acreditamos nos jogadores todos e é com esse respeito e confiança que vamos para jogo", afirmou o técnico Rui Santos, de 56 anos, na conferência de imprensa de antevisão da final do Campeonato de Portugal (este domingo às 16 horas, no Estádio Cidade de Coimbra).





Rui Santos, recorde-se, já tinha subido de divisão em 2018/19, então com o Sintra Football - dos distritais da AF Lisboa para o Campeonato de Portugal -, e esta temporada voltou a garantir mais uma promoção, desta vez com o Club Football Estrela da Amadora SAD, emblema que surgiu fruto da fusão entre o CD Estrela e, precisamente, o Sintra Football.