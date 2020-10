Estrela da Amadora: SAD investiu forte no mercado... dos parceiros

Além de ter constituído, para 2020/21, um plantel completamente renovado - ainda que com alguns jogadores que transitaram do Sintra Football -, o Club Football Estrela da Amadora SAD também esteve em destaque no mercado... dos parceiros. O histórico clube, vencedor da Taça de Portugal em 1989/90, apresentou, ao longo da semana, vários patrocinadores com o objetivo de ajudar a empurrar a marca 'Estrela' para os campeonatos profissionais, um dos principais objetivos, a curto prazo, da direção liderada por André Geraldes.





Através das redes sociais, o Estrela da Amadora apresentou as marcas Quinas, Claw, Camelo Cafés, Go Gonnection, Pre Match e Tecniquitel como 'main sponsors' para esta temporada e, ao mesmo tempo, existiu também uma maior aproximação à Câmara Municipal da Amadora, entidade que apoia a 100 por cento o processo de ressurgimento do clube e a compra e recuperação do Estádio José Gomes.Recorde-se que o Estrela da Amadora SAD está também a finalizar a instalação de um novo relvado sintético, que será utilizado pelos escalões de formação.