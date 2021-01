Estrela da Amadora vence Fabril e lidera Serie G

O Estrela da Amadora venceu o Fabril do Barreiro por 1-0 e voltou à liderança da Serie G do Campeonato de Portugal. Ronald Murillo marcou o único golo do encontro. O Estrela soma agora 26 pontos, mais dois do que o Sporting B. O Fabril é 11º colocado, com 3 pontos.





O Estrela da Amadora mostrou-se ainda solidário com o atleta Alex Apolinário, do Alverca, que este domingo caiu inanimado no relvado no jogo com o U. Almeirim."O Estrela da Amadora está solidário com o FC Alverca Futebol SAD e com o atleta Alex Apolinário com a expectativa de que o acontecimento desta manhã não tenha passado de um susto.O Futebol tem de ser uma indústria de solidariedade, de desportivismo e de bons exemplos para a sociedade.As rivalidades são saudáveis, mas a vida de todos e a solidariedade entre nós deve ser um dos princípios de vida para cá andarmos.Rápidas melhoras AlexForça FC Alverca", lê-se no Facebook.