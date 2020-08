Estrela da Amadora vence Fabril no segundo teste da pré-temporada

O Club Football Estrela da Amadora SAD voltou a vencer nesta pré-temporada. Depois do triunfo no primeiro jogo deste 'novo' Estrela da Amdora, por 3-0, frente aos sub-23 do Cova da Piedade, a equipa comandada por Rui Santos bateu este sábado o Fabril, da Série D do Campeonato de Portugal, por 2-0.





O defesa-central Yuran Fernandes, contratado ao Pinhalnovense, fez o primeiro golo, enquanto o 2-0 foi da autoria de Telmo Watche, extremo que o Estrela foi buscar ao Farense 1910.