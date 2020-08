Estrela da Amadora vence teste com o Cova da Piedade

O Club Football Estrela da Amadora SAD iniciou 2020/21 da melhor forma, ao vencer os sub-23 do Cova da Piedade por esclarecedores 3-0 no primeiro teste da pré-temporada, realizado no Complexo Desportivo do Monte da Galega. Os golos da equipa comandada por Rui Santos foram marcados por Horácio Jau, Murillo e Edu - os dois últimos na marcação de livres diretos.





Murillo e Edu, refira-se, são dois jovens do Leixões que estão em testes no emblema da Reboleira. Os jogadores têm sido analisados pelo presidente André Geraldes e pelo técnico Rui Santos e tentam lutar por um lugar no plantel para a próxima época.