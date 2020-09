Estrela da Amadora vence U. Santarém em jogo-treino

O Estrela da Amadora venceu esta quarta-feira o U. Santarém, por 1-0, em mais um jogo de preparação para a nova temporada, disputado, precisamente, em Santarém. Neste embate entre duas equipas que vão disputar o Campeonato de Portugal na próxima temporada, o recém-criado Club Football Estrela da Amadora SAD levou a melhor com um golo do reforço Chapi Romano, que chegou, recentemente, do Sp. Espinho.