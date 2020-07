Estrela da Amadora: Xavier Fernandes reforça meio-campo

Xavier Fernandes é o segundo reforço do Club Football Estrela da Amadora SAD para 2020/21. O médio, de 22 anos, é uma das maiores promessas do Campeonato de Portugal e destacou-se nas últimas duas épocas com as camisolas de Sacavenense (2018/19) e Chaves Satélite (2019/20). Junta-se ao experiente guarda-redes Filipe Leão, de 36 anos, confirmado na última quinta-feira como a primeira contratação do novo Estrela da Amadora - que, recorde-se, resulta da fusão do Sintra Football com o Clube Desportivo Estrela.





Formado no Lusitano de Vila Real de Santo António, Xavier Fernandes cumpriu ainda duas épocas nos juvenis do Olhanense (de 2013 a 2015) e uma temporada nos juniores do Sp. Braga, em 2015/16. Após uma experiência de dois anos no Sacavenense, no Campeonato de Portugal, o médio transferiu-se no verão de 2019 para Chaves para representar a equipa satélite, ao serviço da qual realizou 22 jogos (quatro golos).A contratação de Xavier Fernandes enquadra-se na estratégia da SAD liderada por André Geraldes, que tem como objetivo construir um plantel competitivo e organizado e dar aos jogadores todas as condições ao nível de treino, infra-estruturas e estrutura operacional.