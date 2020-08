Estrela da Amadora: Yuran e Telmo Watche juntam-se às caras novas

Yuran Fernandes e Telmo Watche são reforços do Estrela da Amadora para 2020/21. Os dois jogadores tinham ofertas da 2ª Liga e até da 2ª Divisão B espanhola, mas foram seduzidos pelo projeto da SAD liderada por André Geraldes e juntam-se, assim, às outras caras novas já confirmadas para o 'novo' Estrela, que vai competir no Campeonato de Portugal: Filipe Leão (guarda-redes), Xavier Fernandes (médio), Horácio Jau (médio) e Latón (médio).





Yuran tem 25 anos e na última temporada representou o Pinhalnovense. Em Portugal, o defesa caboverdiano também já representou Africanos de Bragança, Minas de Argozelo, Gafetense, Armacenenses, Louletano e Olhanense. Telmo Watche é avançado, tem 20 anos e destacou-se, em 2019/20, com a camisola do Farense 1910, satélite do histórico emblema de Faro.Recorde-se que, além da construção do plantel, a SAD do Estrela da Amadora está também a renovar o relvado do Estádio José Gomes. Um dos próximos objetivos passa ainda por estreitar relações com a Câmara Municipal tendo em vista a colaboração do município.