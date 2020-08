Estrela da Amadora: Zaporo é a 20ª cara nova para 2020/21

O Club Football Estrela da Amadora SAD oficializou a contratação de Diego Zaporo, avançado brasileiro, de 34 anos, que representou, na última temporada, Pinhalnovense e Olímpico do Montijo (não chegou a jogar devido à pandemia da Covid-19). Trata-se da 20ª cara nova para 2020/21.





Zaporo começou a carreira em 2005 com a camisola do Iraty, do Brasil, clube que representou durante duas temporadas. O atacante chegou a Portugal em 2006/07 para vestir as cores do V. Setúbal. passando, depois, por Beira-Mar, Olivais e Moscavide, Pinhalnovense, Torreense, U. Leiria, Mirandela, Caldas, Vilafranquense e Olímpico do Montijo. Pelo meio jogou duas épocas no Gabão, pelo Bongoville.A SAD liderada por André Geraldes já garantiu 20 reforços para a equipa que será comandada por Rui Santos e que irá competir no Campeonato de Portugal: os guarda-redes Filipe Leão (ex-Sintra Football), Diogo Santos (ex-Sintra Football) e Fábio Matos (ex-Oriental); os defesas Yuran (ex-Pinhalnovense), Bruno Oliveira (ex-Sintra Football), Filipe Gaspar (ex-Sintra Football), Sérgio Conceição (ex-Académica), Edu (ex-Leixões) e Madsen (ex-Nacional); os médios Xavier Fernandes (ex-Chaves Satélite), Horácio Jau (ex-Sintra Football), Latón (ex-Sintra Football), Nuno Sá (ex-Sintra Football), Diogo Leitão (ex-Leixões), Chapi Romano (ex-Sp. Espinho); e os avançados Luís Mota (ex-1º Dezembro), Telmo Watche (ex-Farense 1910), Fábio Cruz (ex-Atlético), João Costa (ex-Bocal) e Diego Zaporo (ex-Olímpico do Montijo).