Estrela escapa na frente da Série B

O Estrela da Amadora deu um passo de gigante para vencer a Série G do Campeonato de Portugal – e garantir um lugar no playoff de subida à Liga Sabseg – ao infligir a primeira derrota da época ao Sporting B, por 1-0. A formação da Amadora passou a ter quatro pontos de vantagem sobre o adversário de ontem numa altura em que as duas equipas só têm mais três jogos para disputar.

Numa partida muito tática e na qual as ocasiões de golo escassearam, os locais foram os que mais fizeram para triunfar, com o golo decisivo a surgir num penálti tão evidente quanto escusado, cobrado por Zé Pedro. A falta foi cometida por João Ricciuli, que empurrou Xavier Fernandes e ofereceu essa oportunidade flagrante que o central aproveitou.

Diga-se que Gonzalo Plata ficou de fora e não volta a ajudar o Sporting B, uma vez que os regulamentos o impedem de participar nas últimas rondas, por já ter um mínimo de dez jogos na equipa principal.