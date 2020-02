Eurico Couto: «Conseguimos competir com qualquer equipa»

O Paredes chegou ao 6º jogo consecutivo sem vencer, mas ontem complicou muito a vida ao Arouca, ainda que o desaire caseiro por dois golos sem resposta possa até nem transparecer isso mesmo. Depois de empatar em Lourosa (2-2) na última jornada, a equipa de Eurico Couto voltou a bater o pé a uma equipa em posição de playoff de subida na Série B do Campeonato de Portugal.





"Defrontámos o 1º e 2º classificados e não fomos em nenhum momento inferiores. No último jogo também podíamos ter vencido. Hoje foi mais um jogo em que podíamos ter vencido e isso é bom para nós, é bom porque nos torna mais competitivos, nos alerta e nos transmite que somos capazes e conseguimos competir com qualquer equipa", afirmou o jovem técnico da equipa que ocupa o 9º lugar da classificação, após o desafio com os arouquenses.Para o treinador, de 33 anos, o que fez a diferença foi a "capacidade de decisão" do adversário. "Pelo volume ofensivo e quantidade de ocasiões criadas na segunda parte merecíamos, no mínimo, o empate. O que espelha o jogo foi a capacidade de decisão dos jogadores do Arouca e o seu guarda-redes, que esteve a um nível extraordinário", analisou.