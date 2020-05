Evrard Zag continua mais uma época no Vizela

O médio Evrard Zag vai continuar em Vizela na temporada 2020/2021. O costa-marfinense renovou contrato por mais uma época, preparando-se assim para a quarta consecutiva em Vizela, a primeira na 2ª Liga.





Depois de ter sido o jogador mais utilizado na época de estreia no clube, Zag perdeu espaço nas duas últimas temporadas devido a uma lesão grave. Ainda assim, em 2019/20 esteve presente em 17 jogos.Em declarações aos meios oficiais do clube, o jogador de 30 anos mostrou-se satisfeito por continuar no clube minhoto. "É com muito prazer que vou iniciar mais um ano com esta camisola, agora na Liga Pro. Estou certo que vamos ser felizes mais uma vez", salientou.