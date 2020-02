Fabinho: «O meu início no Fátima tem sido em crescente»

Fabinho conta três presenças no Fátima desde que foi contratado em janeiro ao Sacavenense, clube em que amealhou 12 presenças na primeira fase da temporada. O defesa português de apenas 21 anos mostra-se agradado pelo arranque de carreira em Fátima. "O meu início no Fátima tem sido em crescente, ganhando confiança, minutos e o meu espaço nesta boa equipa e neste prestigiado clube", começou por vincar em declarações à assessoria de imprensa.





O lateral-direito que cumpriu grande parte da formação no Farense falou também da situação da equipa e do futuro, vincando as "grandes aspirações à subida"."Neste momento estamos em segundo lugar, em posição de playoff. Como está claro, temos uma equipa muito forte e com grandes aspirações à subida. Em termos individuais, desejo jogar o máximo possível, demonstrar todo o meu valor e qualidade. Gostaria e irei fazer de tudo para conquistar os objetivos", salientou Fábio Santos, mais conhecido por Fabinho.