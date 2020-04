Fábio Pereira deixa comando técnico do União da Madeira

O já esperado adeus de Fábio Pereira ao União SAD foi confirmado pelo próprio técnico na sua página do Facebook. Foi o ponto final numa ligação de 15 meses de trabalho nos azuis e amarelos. Quanto aos seus ex-jogadores, despediu-se com um "até já".





"É comum e não menos verdade dizer-se que tudo na vida tem um fim. Tendo chegado esse momento, quero dizer que foi um privilégio enorme ter comandado o futebol de um clube com uma história tão rica como este". Numa altura complicada, como a hora do adeus, o técnico revela: "As despedidas são sempre difíceis, mesmo quando temos a certeza de se tratar da melhor solução, tamanho é o envolvimento". Por último, ficam vários agradecimentos, com destaque para os seus pupilos: "Para os meus jogadores será sempre um até já! Para o clube votos dos maiores sucessos no futuro".

Refira-se que Fábio Pereira e a sua equipa técnica reclamam vários meses de ordenados em atraso, tendo por isso motivos para rescindir o vínculo com os unionistas.